Починить модуль создания превью/watermark HostCMS

Необходимо проверить на наличие вирусов и перенести 3 блога + 1 инет-магазин на другой хост. Время — 4–5 дней. Цена договорная.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть ряд задач по сайту на HostCMS.
Первичная задача - перестал адекватно работать модуль генерации превьюшек и водяных знаков на картинки при добавлении в каталог.
Ошибки такого типа:
Дополнительные задачи - скорее из серии "убрать из админки лишнее, облегчив жизнь клиенту", т.е. оптимизация внутренней части.
Оплата по факту.
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