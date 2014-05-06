Починить модуль создания превью/watermark HostCMS

Веб-программированиеЗавершен1 заявка136 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть ряд задач по сайту на HostCMS.

Первичная задача - перестал адекватно работать модуль генерации превьюшек и водяных знаков на картинки при добавлении в каталог.

Ошибки такого типа:

http://clip2net.com/s/7gbjw0

Дополнительные задачи - скорее из серии "убрать из админки лишнее, облегчив жизнь клиенту", т.е. оптимизация внутренней части.

Оплата по факту.

10 лет назад
UFFO_ru
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
proger86
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
494 отзыва(-10)
10 лет назад
$15
1 день
Исходная задача решена, результат достигнут. Александр разобрался в ситуации, указал на проблему, проблема была решена без вмешательства в код путем переноса сайта на другой сервер. Срок выполнения задачи - максимально-оперативный.
С Александром замечательно работается - он очень ответственный, компетентный и надёжный заказчик и очень приятный в общении человек! Интересный проект, чётко сформулированные требования к работе. Спасибо за приятное и результативное сотрудничество, буду рад дальнейшим совместным проектам!