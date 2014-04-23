Корректировки по сайту на Joomla

$50
Веб-программированиеЗавершен13 заявок209 просмотров
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Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.

Есть сайт http://www.dofa.ru/joom/ установлен на Joomla.

Надо внести корректировки,а именно вкратце (исполнителю пришлю целиком тех.задание):

1. Внизу подтянуть подвал (где соц.сети)

2.Добавить на главной-левая колонка еще 1 пункт (Повышение квалификации)

3. Новости сделать как блог (сейчас открывается каждая страница отдельно).+также сделать раздел научная работа.

4. Правое боковое меню (во внутренних страницах)-убрать лишние пункты не относящиеся к разделу.

Joomla
10 лет назад
ejienka
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
Выбранный исполнитель
karenkatayev
31 годРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$30
1 день
Довольна сотрудничеством с Кареном .Огромное спасибо-удалось закончить перенос основной части сайта на Joomla. Работа выполнена четко и быстро. Подробно дал советы по скайпу. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую.
Очень доволен работой с Еленой. Отличный заказчик, поставила конкретную задачу, оформила понятное ТЗ и оплатила в срок. Буду рад работать с ней снова. Советую!
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