Корректировки по сайту на Joomla

http://bita.enabea.com/ В настройках установлено листать по 3, отображать 3 Сделать чтоб пролистывалось корректно по квадратикам справа и небыло видно куска четвертого слайда.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.
Есть сайт http://www.dofa.ru/joom/ установлен на Joomla.
Надо внести корректировки,а именно вкратце (исполнителю пришлю целиком тех.задание):
1. Внизу подтянуть подвал (где соц.сети)
2.Добавить на главной-левая колонка еще 1 пункт (Повышение квалификации)
3. Новости сделать как блог (сейчас открывается каждая страница отдельно).+также сделать раздел научная работа.
4. Правое боковое меню (во внутренних страницах)-убрать лишние пункты не относящиеся к разделу.
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