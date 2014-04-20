BlockExplorer для форка LTC

Необходимо сделать BlockExplorer для форка NewYorkCoin: https://github.com/nycoin/nycoin

Скрипты готовые есть, но напрямую они не работают:

https://github.com/lirazsiri/blockexplorer

https://github.com/lirazsiri/blockexplorer-bitcoind

https://github.com/bitcoin-abe/bitcoin-abe

Можно использовать любой свой скрипт. Наворотов никаких не нужно. Только просмотр информации о заданном кошельке и заданной транзакции. Если получится, то просмотр последних транзакций. Но не обязательно.

Работающий бумажник на сервере имеется. Исполнителю предоставлю доступ.

Как это работает в двух словах:

бумажник имеет RPC-интерфейс. Выполнив RPC-запрос, можно получить нужные данные и вывести их на экран. Собственно это и есть вся задача.

Бюджет и функционал - обсуждаемы.