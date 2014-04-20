BlockExplorer для форка LTC

Нужен программист высокого класа для работы с скриптом H-SCRIPTS (h-scripts.ru) Оснвоные тербования 1. Стаж работы от 5 лет 2. Умения быстро разобраться в чужом коде 3. Умения писать «красивый» и оптимизированный код 4. Способность быстро ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать BlockExplorer для форка NewYorkCoin: https://github.com/nycoin/nycoin
Скрипты готовые есть, но напрямую они не работают:
https://github.com/lirazsiri/blockexplorer
https://github.com/lirazsiri/blockexplorer-bitcoind
https://github.com/bitcoin-abe/bitcoin-abe
Можно использовать любой свой скрипт. Наворотов никаких не нужно. Только просмотр информации о заданном кошельке и заданной транзакции. Если получится, то просмотр последних транзакций. Но не обязательно.
Работающий бумажник на сервере имеется. Исполнителю предоставлю доступ.
Как это работает в двух словах:
бумажник имеет RPC-интерфейс. Выполнив RPC-запрос, можно получить нужные данные и вывести их на экран. Собственно это и есть вся задача.
Бюджет и функционал - обсуждаемы.
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