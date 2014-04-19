Фото редактор для сайта

Пример внешнего оформления http://1001mem.ru/create_comics

1. Скрипт должен содержать базу картинок( я сам буду наполнять), а также пользователь может загрузить свою с пк

2. Налаживание анимаированных эффектов gif

3. Сохранение полученной картинка в png и gif

4. Поддержка фонов из базы данных или при загрузки с п.к. ( фоны это картинки по всему размеры окна)

Цену указывать обязательно