Фото редактор для сайта

Здравствуйте! Нужно cделать связанный фильтр по свойствам товара. Описание в ТЗ Оплата по факту. Прошу указывать срок и цену.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Пример внешнего оформления http://1001mem.ru/create_comics
1. Скрипт должен содержать базу картинок( я сам буду наполнять), а также пользователь может загрузить свою с пк
2. Налаживание анимаированных эффектов gif
3. Сохранение полученной картинка в png и gif
4. Поддержка фонов из базы данных или при загрузки с п.к. ( фоны это картинки по всему размеры окна)
Цену указывать обязательно
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