Календарь событий для wordpress

В нашу компанию требуется самостоятельный, ответственный PHP программист для удаленной работы. Оформим официально по вашему желанию. В будущем, возможна офисная (offline) работа в одном из наших представительств (Москва, Казань). Обязательные знания: HTML, CSS, PHP, MySQL, JS (JQuery). Работа ...
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