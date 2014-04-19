Разработка/доработка сайта на moodle

$500
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки190 просмотров
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Краткое описание: необходимо доработать, а частично заново создать сайт на движке moodle (либо подходящем под наши задачи) Сайт включает в себя информационную часть, видео с внешних ресурсов, а так же позволять тестировать авторизованных пользователей на знание прочитанной информации.

Проект состоит из нескольких "сайтов", так что надеемся на долгосрочное сотрудничество.

10 лет назад
efimovm
37 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад