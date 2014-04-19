Разработка/доработка сайта на moodle

Краткое описание: необходимо доработать, а частично заново создать сайт на движке moodle (либо подходящем под наши задачи) Сайт включает в себя информационную часть, видео с внешних ресурсов, а так же позволять тестировать авторизованных пользователей на знание прочитанной информации.

Проект состоит из нескольких "сайтов", так что надеемся на долгосрочное сотрудничество.