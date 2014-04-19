Разработка/доработка сайта на moodle

В нашу компанию требуется самостоятельный, ответственный PHP программист для удаленной работы. Оформим официально по вашему желанию. В будущем, возможна офисная (offline) работа в одном из наших представительств (Москва, Казань). Обязательные знания: HTML, CSS, PHP, MySQL, JS (JQuery). Работа ...
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Краткое описание: необходимо доработать, а частично заново создать сайт на движке moodle (либо подходящем под наши задачи) Сайт включает в себя информационную часть, видео с внешних ресурсов, а так же позволять тестировать авторизованных пользователей на знание прочитанной информации.
Проект состоит из нескольких "сайтов", так что надеемся на долгосрочное сотрудничество.
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