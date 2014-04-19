Поставить слайдер и настроить всплывающее окно

Есть всплывающее окно для отсева роботов при скачивании программы с сайта. Необходимо запрограммировать успешность-неуспешность ввода и обновление окна.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно поставить слайдер — появление /исчезновение картинок в шапке сайта + настроить всплывающее окно обратного звонка (форма для окна уже сверстана)
Сайт также сверстан. Файлы вышлю на почту.
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