Поставить слайдер и настроить всплывающее окно

Веб-программированиеЗакрыт14 заявок188 просмотров
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Нужно поставить слайдер — появление /исчезновение картинок в шапке сайта + настроить всплывающее окно обратного звонка (форма для окна уже сверстана)

Сайт также сверстан. Файлы вышлю на почту.

10 лет назад
AnnaKK
Анна 
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
31 отзыв(-2)