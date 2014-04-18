Скрипты редиректа с капчей

Здравствуйте. Нужно написать срипт редиректа который будет работать так: человек поподает на тсраницу с вводом цифр, поле ввода которых человека перекидывает на заданный мне урл. Капчу можно иметь не меняему, а просто в конфиге разово указать варинт цифр для перехода, например 1122.