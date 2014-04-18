Всплывающие окна на сайте. поверх картинки

Здравствуйте

Требуется сделать всплывающие блоки с информацией

Пример реализации www. zem holm. ru/genplan/

Т.е есть картинка, на ней есть план строительства, при наведении на дома, всплывает окно с информацией о выбранном доме.

При том информация должна быть с возможностью редактирования через систему управления сайтом или какой-то модуль

Интересует исключительно программная часть, дизайн всех элемент предоставлю

Цены сроки и портфолио в комменты, свяжусь с заинтересовавшим

P.s. Система управления сайта собственная