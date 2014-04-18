Создание сайта

Веб-программированиеЗакрыт12 заявок248 просмотров
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Нужно создать сайт по функционалу аналогичный: http://www.1metallobaza.ru/

Интересует:

CMS

Стоимость

Сроки

Дизайн будет предоставлен. Нужна будет верстка и программирование. Главное требование, чтобы добавление информации было простое.

10 лет назад
magic25
Денис 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад