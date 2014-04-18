Создание сайта

Задача: Есть баннер 936х157px 3 слоя. Его нужно заверстать с эфектом паралакса и предоставить готовый файл, который мы просто встроим в сайт. ОПЛАТА ТОЛЬКО ЯДЕНЬГИ!!!!!! На вебмани и иные кошельки НЕ ПЕРЕВОЖУ!!!!