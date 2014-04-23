Заверстать баннер в паралаксе

Веб-программированиеЗавершен2 заявки128 просмотров
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Задача:

Есть баннер 936х157px

3 слоя.

Его нужно заверстать с эфектом паралакса и предоставить готовый файл, который мы просто встроим в сайт.

ОПЛАТА ТОЛЬКО ЯДЕНЬГИ!!!!!! На вебмани и иные кошельки НЕ ПЕРЕВОЖУ!!!!

10 лет назад
AndreyMy
Андрей 
41 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
lightningsoft
Александр 
37 летВенгрия
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
10 лет назад
$20
1 день
Отлично выполненная работа по баннеру с эффектом паралакс. Отличная обратная связь. Рекомендую.
Первый раз делал параллакс - спасибо за интересную задачу :)
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