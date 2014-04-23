Заверстать баннер в паралаксе

Задача:

Есть баннер 936х157px

3 слоя.

Его нужно заверстать с эфектом паралакса и предоставить готовый файл, который мы просто встроим в сайт.

ОПЛАТА ТОЛЬКО ЯДЕНЬГИ!!!!!! На вебмани и иные кошельки НЕ ПЕРЕВОЖУ!!!!