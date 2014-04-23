Заверстать баннер в паралаксе

В магазине преста шоп в аякс корзине сделать возможность менять количестов товара. http://monkey.pinguin-studio.com.ua/ - сейчас только кнопки сверстанные.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача:
Есть баннер 936х157px
3 слоя.
Его нужно заверстать с эфектом паралакса и предоставить готовый файл, который мы просто встроим в сайт.
ОПЛАТА ТОЛЬКО ЯДЕНЬГИ!!!!!! На вебмани и иные кошельки НЕ ПЕРЕВОЖУ!!!!
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