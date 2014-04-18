Разработка сайта на Joomla (верстка есть)

Есть верстка, там есть тест - ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ЛЬГОТЫ Суть задачи: Модуль реализовать по принципу теста с вопросами и вариантами ответов с конечным результатом. Должно быть предусмотрена Невозможность перейти к следующему вопросу без ответа на предыдущий ...
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Добрый день. Необходимо разработка сайта на Joomla 2.5 , по ссылке верстка и ТЗ - http://mediasimple.ru/files/iservice.rar . Необходимо оценить объем работ и обозначить сроки.
СБР обязательно. Сроки жмут, к работе нужно приступить в самое ближайшее время, показывать промежуточные работы на хостинге, быть на связи по телефону или скайпу.
Второй этап работы нужно будет со старого сайта перенести контент на новый. Перенос будет обсуждаться отдельно.
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