Разработка сайта на Joomla (верстка есть)

Добрый день. Необходимо разработка сайта на Joomla 2.5 , по ссылке верстка и ТЗ - http://mediasimple.ru/files/iservice.rar . Необходимо оценить объем работ и обозначить сроки.

СБР обязательно. Сроки жмут, к работе нужно приступить в самое ближайшее время, показывать промежуточные работы на хостинге, быть на связи по телефону или скайпу.

Второй этап работы нужно будет со старого сайта перенести контент на новый. Перенос будет обсуждаться отдельно.