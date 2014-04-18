Требуется верстальщик-программист

В молодую студию требуется человек с РУКАМИ, возможно совмещение.

Знание различных CMS от DLE до Drupal, ModX, Bitrix, OpenCart. Желание выполнять работу (в том числе и не стандартную).

Умение ДЕЛАТЬ свою работу, выполнять не только строго код, но иногда и заполнение информации (тексты предоставляются).

Оплата сдельно-премиальная, возможно зп + % (после 1-2 месяцев сотрудничества).

Пожалуйста, лентяи, или те кто уже на этой бирже работал со мной и не справлялся с задачами - проходим мимо. Нужен 1 нормальный, ответственный человек, который 10000% просто так не пропадет и понимает, что бывают дедлайны. Спасибо.