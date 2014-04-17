Проблема с импортом прайса в Open Cart

Необходимо исправить проблему загрузки прайса импорта. Или же сделать другой вариант импорта.

OpenCart

Описание существующей проблемы на скринах в прикрепленном документе, также там прайс в csv который пытаюсь загрузить

Эту систему импорта делал программист, который сейчас пропал.