Проблема с импортом прайса в Open Cart

Требуется организовать каталог товаров на сайте под управлением Wordpress, с корзиной, но без модулей оплаты и доставки. Детально в приложении. UPD. Прикрепил ТЗ, о котором шла речь и которое отсутствовало изначально.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо исправить проблему загрузки прайса импорта. Или же сделать другой вариант импорта.
OpenCart
Описание существующей проблемы на скринах в прикрепленном документе, также там прайс в csv который пытаюсь загрузить
Эту систему импорта делал программист, который сейчас пропал.
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