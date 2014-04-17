Проблема с импортом прайса в Open Cart

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки194 просмотра
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Необходимо исправить проблему загрузки прайса импорта. Или же сделать другой вариант импорта.

OpenCart

Описание существующей проблемы на скринах в прикрепленном документе, также там прайс в csv который пытаюсь загрузить

Эту систему импорта делал программист, который сейчас пропал.

10 лет назад
MihailWeb
Михаил 
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад