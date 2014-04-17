Переписать (или написать с нуля) сайт.

Господа, после долгих консультаций (в том числе и с подрядчиками с этого сайта) было принято решение более точно сформулировать наши требования к новому сайту. Следите за проектом, он точно будет, но ненамного откладывается. Всем приношу извинения за доставленные неудобства.

Сразу требование к соискателям: только фирма по разработке/веб студия. Желательно (но не обязательно, решающим фактором не будет) юридическое лицо с возможностью оплаты с НДС.

Есть сайт: http://ros-color.ru. Движок - Eresus. Надо переписать.

Что делаем:

1) Вместе пишем ТЗ.

2) Переделываем дизайн. Нам кажется, что он немного старомоден. Хотелось бы что-то полегче, как у наших конкурентов, и с более удобной навигацией, например: http://rusflagcity.ru/

3) Переписываем сайт. Возможно, проще будет убить старый сайт и написать все с нуля. Особенности:

а) Нужна нормальная система авторизации на сайте.

б) У нас есть своя самописная биллиноговая система - нужна будет интеграция по клиентам, заказам, возможно по документам. Даже таблицы с ценами будем брать из нашей системы. С нашей стороны сделаем все, что будет нужно (ну или найдем компромисс).

4) Добавляем интернет-магазин. С наворотами:

а) У нас достаточно сложная система расчета цены на товар, зависящая от массы параметров. Алгоритм есть, но его нужно будет воспроизвести на сайте.

б) Возможность менять дизайн наших изделий при заказе. Примерно что нужно: http://printdirect.ru/ , далее пункт меню Печать вашего дизайна, дальше просто. У нас будет еще посложнее: помимо возможности прикрепить текст/картинку/векторное изображение, еще можно будет поменять цвет определенных элементов (например, рукавов).

в) Возможность оплаты заказа разными способами прямо на месте (яндекс-деньги, вебмани, банковские карты - стандартный набор).

По срокам гнать не будем, но работу надо сделать качественно.

Если есть вопросы - спрашивайте.

Дополнение: Требование Только Москва снимается, т.к. можно легко общаться по скайпу. Сразу не подумал.