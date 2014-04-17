Программная часть для форм обратной связи лендинга

$5
Веб-программированиеЗавершен5 заявок154 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть посадочная страница и страница спасибо за заказ. Обе страницы сверстаны.

Нужно связать эти две страницы так:

1. чтоб при удачном заполнении формы и оформлении заказа происходил редирект на страницу спасибо.

2. чтоб на почту отправлялись данные из форм.

На посадочной странице - 3 формы оформления заказа и 1 форма обратной связи

Условие удачно заполненной формы это наличие введенного номера телефона.

Бюдже - 5$

10 лет назад
Maxglot
Максим 
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Yoo_Vytaliy
28 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$5
1 день
Спасибо за быструю и качественную работу. Приятно работать с такими специалистами как Виталий. Рекомендую.
Все прошло отлично, без кидалова. Предоплаты я не брал.Спасибо, приятно сотрудничать!)