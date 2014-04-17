Программная часть для форм обратной связи лендинга

Есть посадочная страница и страница спасибо за заказ. Обе страницы сверстаны.

Нужно связать эти две страницы так:

1. чтоб при удачном заполнении формы и оформлении заказа происходил редирект на страницу спасибо.

2. чтоб на почту отправлялись данные из форм.

На посадочной странице - 3 формы оформления заказа и 1 форма обратной связи

Условие удачно заполненной формы это наличие введенного номера телефона.

Бюдже - 5$