Отловить и исправить ошибку.

Добрый день!

Имеется скрипт регистрации пользователей.

УРЛ в приложении.

Скрипт то работает то нет. Нужно отловить и устранить ошибку.

Или же скрипт просто переписать. Он простой совсем. Просто импорт данных в БД Mysql. Нужно чтобы работал железно.

Пжл сразу указывайте срок и сумму.