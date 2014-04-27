Отловить и исправить ошибку.

Задача: Настроить хлебные крошки в 2х разделах сайта. Подробности в файле. В заявках просьба указывать цену и сроки выполнения. Проект работает на основе "1С-Битрикс: Управление сайтом 11.0.9".
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Имеется скрипт регистрации пользователей.
УРЛ в приложении.
Скрипт то работает то нет. Нужно отловить и устранить ошибку.
Или же скрипт просто переписать. Он простой совсем. Просто импорт данных в БД Mysql. Нужно чтобы работал железно.
Пжл сразу указывайте срок и сумму.
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