Задача: Настроить хлебные крошки в 2х разделах сайта. Подробности в файле. В заявках просьба указывать цену и сроки выполнения. Проект работает на основе "1С-Битрикс: Управление сайтом 11.0.9".
Редактирование данных в БД и отображение на сайте
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В базу данных нужно добавить 2 поля для добавления купона и размера скидки.
И отображение этих данных на сайте.
Сайт на PHP, JS и MySQL. Движок самописный.
Ищу исполнителя на долгосрочное сотрудничество по проекту.
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