Javascript: слайдер и другое

Задача: Настроить хлебные крошки в 2х разделах сайта. Подробности в файле. В заявках просьба указывать цену и сроки выполнения. Проект работает на основе "1С-Битрикс: Управление сайтом 11.0.9".
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим программист javascript для выполнения работ
1) Слайдер на javascript
- 3-4 слайда, должны крутится по кругу (карусель)
- размеры слайдера: высота = 498 px, ширина = 980 px
- каждый слайд состоит из: в правой части картинка шириной 500-700 px, слева – текст и кнопка, текст в некоторых случаях может налазать на картинку (скриншот слайдера во вложении проекта)
- должна быть возможность установить в скрипте переключатель смены слайда: автоматическая смена через заданный промежуток времени или только ручной; задать время смены слайда
- красивый/приятный эффект смены слайда, без особых наворотов, если эффектов будет несколько с возможностью выбора в скрипте – хорошо.
- элементы управления: стрелочки в левой и правой части слайда, кружочки (не знаю, как их точно назвать) по центру, которые показывают текущий слайд
- jquery 1.8.3 (используется сейчас на сайте)
- по возможности, минимум кода (легкий скрипт)
- слайдер должен работать в: Chrome 17+, Opera 11+, Firefox 9+, IE 6+, Safari 5+, Android 4+
После выполнения работы от вас необходим: рабочий пример согласно ТЗ, картинки и текст для слайдов могут быть любые.
2) js-код, который догружает превью товаров по клике на кнопке «Показать еще 24 товара», пример http://rozetka.com.ua/notebooks/c80004/filter/, внизу страницы кнопка
- полный аналог, php-код будет написан самостоятельно, от вас – только js-код с рабочим примером (желательно вызов функции на кнопке)
- jquery 1.8.3 (используется сейчас на сайте)
От кандидатов прошу:
- показать пример как минимум 1-ой работы (слайдер)
- полная готовность работ 1 и 2 необходима на 19-20 апреля.
- огласить стоимость и сроки (оплата возможна – вебмани или гривнами на карту Привата)
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