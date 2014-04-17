Javascript: слайдер и другое

Необходим программист javascript для выполнения работ

1) Слайдер на javascript

- 3-4 слайда, должны крутится по кругу (карусель)

- размеры слайдера: высота = 498 px, ширина = 980 px

- каждый слайд состоит из: в правой части картинка шириной 500-700 px, слева – текст и кнопка, текст в некоторых случаях может налазать на картинку (скриншот слайдера во вложении проекта)

- должна быть возможность установить в скрипте переключатель смены слайда: автоматическая смена через заданный промежуток времени или только ручной; задать время смены слайда

- красивый/приятный эффект смены слайда, без особых наворотов, если эффектов будет несколько с возможностью выбора в скрипте – хорошо.

- элементы управления: стрелочки в левой и правой части слайда, кружочки (не знаю, как их точно назвать) по центру, которые показывают текущий слайд

- jquery 1.8.3 (используется сейчас на сайте)

- по возможности, минимум кода (легкий скрипт)

- слайдер должен работать в: Chrome 17+, Opera 11+, Firefox 9+, IE 6+, Safari 5+, Android 4+

После выполнения работы от вас необходим: рабочий пример согласно ТЗ, картинки и текст для слайдов могут быть любые.

2) js-код, который догружает превью товаров по клике на кнопке «Показать еще 24 товара», пример http://rozetka.com.ua/notebooks/c80004/filter/, внизу страницы кнопка

- полный аналог, php-код будет написан самостоятельно, от вас – только js-код с рабочим примером (желательно вызов функции на кнопке)

- jquery 1.8.3 (используется сейчас на сайте)

От кандидатов прошу:

- показать пример как минимум 1-ой работы (слайдер)

- полная готовность работ 1 и 2 необходима на 19-20 апреля.

- огласить стоимость и сроки (оплата возможна – вебмани или гривнами на карту Привата)