Задача для WEB-программиста - Modх evo

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки143 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

- Срочно!

Есть сайт - нужно на 5 страниц сайта прикрутить в низу текста, возле футора фотогалерею (карусель) - для хорошего специалиста работы на 1-2 часа.

Как и что нужно сделать детально опишем, но просьба добавляться только тем, у кого есть скайп и голосовое общение, т.к. задача очень срочная и не сложная!

Версия Modx Evo 1.0.10-d5.2

Оплата: договорная и форма оплаты обсуждается индивидуально.

Пишите обязательно в откликах скайп, предложения рассматриваются постоянно. (24/7)

Ждем Ваших предложений!

Спасибо.

10 лет назад
fedorovdenis
Денис 
43 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
2 отзыва
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