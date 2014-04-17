Задача для WEB-программиста - Modх evo

- Срочно!

Есть сайт - нужно на 5 страниц сайта прикрутить в низу текста, возле футора фотогалерею (карусель) - для хорошего специалиста работы на 1-2 часа.

Как и что нужно сделать детально опишем, но просьба добавляться только тем, у кого есть скайп и голосовое общение, т.к. задача очень срочная и не сложная!

Версия Modx Evo 1.0.10-d5.2

Оплата: договорная и форма оплаты обсуждается индивидуально.

Пишите обязательно в откликах скайп, предложения рассматриваются постоянно. (24/7)

Ждем Ваших предложений!

Спасибо.