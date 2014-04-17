Задача для WEB-программиста - Modх evo

Задача: Настроить хлебные крошки в 2х разделах сайта. Подробности в файле. В заявках просьба указывать цену и сроки выполнения. Проект работает на основе "1С-Битрикс: Управление сайтом 11.0.9".
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
- Срочно!
Есть сайт - нужно на 5 страниц сайта прикрутить в низу текста, возле футора фотогалерею (карусель) - для хорошего специалиста работы на 1-2 часа.
Как и что нужно сделать детально опишем, но просьба добавляться только тем, у кого есть скайп и голосовое общение, т.к. задача очень срочная и не сложная!
Версия Modx Evo 1.0.10-d5.2
Оплата: договорная и форма оплаты обсуждается индивидуально.
Пишите обязательно в откликах скайп, предложения рассматриваются постоянно. (24/7)
Ждем Ваших предложений!
Спасибо.
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