Результаты одного поиска в поиск другого (скрипт)

Есть две поисковые формы на сайте (Jommla+Jbzoo)

Стандартными методами сделать поиск не получается

нужно мудрить какой то скрипт (Js, PHP)

Есть поиск по одному полю результаты (текстовое поле)

Есть вторая форма - по результатам первого поиска нужно запустить еще один поиск

http://409241.alexmix.web.hosting-te...hirennyj-poisk - страница поиска

"искать по виду материала >" результат этой формы нужно поискать в форме "искать по названию предприятия >"