Результаты одного поиска в поиск другого (скрипт)

Задача: Настроить хлебные крошки в 2х разделах сайта. Подробности в файле. В заявках просьба указывать цену и сроки выполнения. Проект работает на основе "1С-Битрикс: Управление сайтом 11.0.9".
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть две поисковые формы на сайте (Jommla+Jbzoo)
Стандартными методами сделать поиск не получается
нужно мудрить какой то скрипт (Js, PHP)
Есть поиск по одному полю результаты (текстовое поле)
Есть вторая форма - по результатам первого поиска нужно запустить еще один поиск
http://409241.alexmix.web.hosting-te...hirennyj-poisk - страница поиска
"искать по виду материала >" результат этой формы нужно поискать в форме "искать по названию предприятия >"
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