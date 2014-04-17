Результаты одного поиска в поиск другого (скрипт)

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Веб-программированиеЗакрыт2 заявки164 просмотра
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Есть две поисковые формы на сайте (Jommla+Jbzoo)

Стандартными методами сделать поиск не получается

нужно мудрить какой то скрипт (Js, PHP)

Есть поиск по одному полю результаты (текстовое поле)

Есть вторая форма - по результатам первого поиска нужно запустить еще один поиск

http://409241.alexmix.web.hosting-te...hirennyj-poisk - страница поиска

"искать по виду материала >" результат этой формы нужно поискать в форме "искать по названию предприятия >"

10 лет назад
alexmixaylov
Александр 
49 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад