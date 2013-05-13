Разработка сайтов под ключ
Сайты визитки на HTML + PHP
Сайты, порталы под ключ на CMS Joomla (Zoo, JbZoo)
На Joomla можно делать сложнейшие проекты.
Оптимизации быстродействия уделяю особое внимание
Интернет магазины:
Prestashop
Больше 5000 позиций и разнообразными вариантами и комбинациями продуктов (цвет, размер, упаковка и т.д.)
Opencart
Большое количество позиций, но без вариантов (без возможности выбора цвета, размера и т.д)
Joomla + Jbzoo
Небольшое количество товара с возможностью выбора вариантов. Хорошо для поискового продвижения.
Дизайн:
Бюджетный вариант (но очень неплохой) - лицензионные шаблоны от YOOTHEME http://www.yootheme.com/themes
адаптированные под ваши нужды
Индивидуальный дизайн - сотрудничаю с опытным дизайнером
Портфолио
- Сад квітів. Интернет магазин растительной тематики489 просмотров
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
12 лет назад
Александр оказался очень общительным человеком и выполнил все что требовалось за не большой срок.
Ответный отзыв
Хороший заказчик четкая задача быстрая оплата рекомендую для сотрудничества
$20
0 баллов
12 лет назад
Joomla
У Михаила не хватило квалификации решить поставленную задачу...
$120
0 баллов
12 лет назад
Joomla
За 2 недели работа по проекту не сдвинулась с мертвой точки. Александр отвечает в личку раз в 2 дня. Очень недоволен работой.
$150
10 баллов
12 лет назад
HTMLOpencart
Отличный исполнитель! Высокое качество и адекватные цены, работают на совесть. Рекомендую.
Ответный отзыв
Порядочный заказчик Продолжаем сотрудничество
$3
10 баллов
12 лет назад
Linux
Указал на проблему, чем помог. Сговорчив по деньгам. Немногословен. Рекомендую.
Ответный отзыв
Все ОК
Интернет-магазины
1 отзыв(-1)
от $300
от 14 дней
#2821
Системы управления (CMS)
1 отзыв(-1)
от $150
от 3 дней
#2890
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $500
от 14 дней
#5503
HTML-верстка
нет отзывов
от $100
от 2 дней
#7810