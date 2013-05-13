Разработка сайтов под ключ

Сайты визитки на HTML + PHP

Сайты, порталы под ключ на CMS Joomla (Zoo, JbZoo)

На Joomla можно делать сложнейшие проекты.

Оптимизации быстродействия уделяю особое внимание

Интернет магазины:

Prestashop

Больше 5000 позиций и разнообразными вариантами и комбинациями продуктов (цвет, размер, упаковка и т.д.)

Opencart

Большое количество позиций, но без вариантов (без возможности выбора цвета, размера и т.д)

Joomla + Jbzoo

Небольшое количество товара с возможностью выбора вариантов. Хорошо для поискового продвижения.

Дизайн:

Бюджетный вариант (но очень неплохой) - лицензионные шаблоны от YOOTHEME http://www.yootheme.com/themes

адаптированные под ваши нужды

Индивидуальный дизайн - сотрудничаю с опытным дизайнером