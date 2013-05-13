alexmixaylov

Александр alexmixaylov

 
50 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Разработка сайтов под ключ

Сайты визитки на HTML + PHP

Сайты, порталы под ключ на CMS Joomla (Zoo, JbZoo)

На Joomla можно делать сложнейшие проекты.

Оптимизации быстродействия уделяю особое внимание

Интернет магазины:

Prestashop

Больше 5000 позиций и разнообразными вариантами и комбинациями продуктов (цвет, размер, упаковка и т.д.)

Opencart

Большое количество позиций, но без вариантов (без возможности выбора цвета, размера и т.д)

Joomla + Jbzoo

Небольшое количество товара с возможностью выбора вариантов. Хорошо для поискового продвижения.

Дизайн:

Бюджетный вариант (но очень неплохой) - лицензионные шаблоны от YOOTHEME http://www.yootheme.com/themes

адаптированные под ваши нужды

Индивидуальный дизайн - сотрудничаю с опытным дизайнером

Портфолио

Отзывы заказчиков

ufgo
39 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$5
10 баллов
12 лет назад
Нужно изменить отображение миниатюры
Александр оказался очень общительным человеком и выполнил все что требовалось за не большой срок.
Хороший заказчик четкая задача быстрая оплата рекомендую для сотрудничества
Ответный отзыв
student2015
Антон 
44 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
0 баллов
12 лет назад
Joomla 2.5 и virtuemart 2.0.20b: доработка корзины
Joomla
У Михаила не хватило квалификации решить поставленную задачу...
Korsar13
Олег 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$120
0 баллов
12 лет назад
Доработать раздел сайта на Joomla 2.5.8
Joomla
За 2 недели работа по проекту не сдвинулась с мертвой точки. Александр отвечает в личку раз в 2 дня. Очень недоволен работой.
platinumseo
Потолицын 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
$150
10 баллов
12 лет назад
Есть сайт на самописной cms, надо перенести
HTMLOpencart
Отличный исполнитель! Высокое качество и адекватные цены, работают на совесть. Рекомендую.
Порядочный заказчик Продолжаем сотрудничество
Ответный отзыв
musaev_haybulla
Хайбулла 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$3
10 баллов
12 лет назад
Настроить xhprof на моем компьютере (удаленно)
Linux
Указал на проблему, чем помог. Сговорчив по деньгам. Немногословен. Рекомендую.
Все ОК
Ответный отзыв
Интернет-магазины
1 отзыв(-1)
от $300
от 14 дней
#2821
Системы управления (CMS)
1 отзыв(-1)
от $150
от 3 дней
#2890
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $500
от 14 дней
#5503
HTML-верстка
нет отзывов
от $100
от 2 дней
#7810