Добрый день. Необходимо доработать один раздел сайта на Joomla 2.5.8. Есть сайт http://morefashion.ru/ и раздел Луки http://morefashion.ru/looks Необходимо сделать этот раздел максимально похожим по функционалу на раздел сайта ...
- Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Добрый день. Необходимо доработать один раздел сайта на Joomla 2.5.8. Есть сайт http://morefashion.ru/ и раздел Луки http://morefashion.ru/looks Необходимо сделать этот раздел максимально похожим по функционалу на раздел ...Закрыт12 лет назад
Литературная обработка текста, незначительное редактирование. Написание короткого вступления и окончания. Статья про интернет-шопинг. Нужен автор с "художественным мышлением" :)Редактирование и Корректура1 исполнительЗавершен12 лет назад
Добрый день. На сайте MoreFashion.ru есть раздел Fashion Guide. Это каталог брендов, дизайнеров. Работает на основе модуля Zoo. Необходимо наполнить его информацией. Список " брендов, дизайнеров" во вложении. ...Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Добрый день. Необходимо доработать сайт MoreFashion.ru (на Joomla 2.5.8) Список пунктов (подробности во вложенных файлах): 1. Подробности по пункту №1 во вложенном файле Пункт 1.JPG 2. На ...Завершен12 лет назад
Добрый день. Необходимо "допилить" сайт http://morefashion.ru/ на Joomla 2.5.8 1. Выравнять слайдер по ширине с меню ниже, разделить белой полосой текст на слайдере и картинку (в приложенном файле (файл пункт ...Завершен12 лет назад