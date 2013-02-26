Korsar13

Олег Korsar13

 
47 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

Rostislav_15
36 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$50
10 баллов
8 лет назад
Доработать сайт на Joomla 2.5.8
Joomla
Рекомендую
Прекрасный исполнитель! Рекомендую.
Ответный отзыв
Brysnika
Татьяна 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$12
10 баллов
12 лет назад
Обработка, редактирование статьи (интернет-шопинг)
Интересный заказ! Сотрудничество было в удовольствие) Обращайтесь еще)
Большое спасибо за приятное сотрудничество! Работа сделана оперативно и качественно.
Ответный отзыв
Astraller
Алексей 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$100
10 баллов
12 лет назад
Доработать сайт на Joomla 2.5.8
Joomla
Отличный заказчик. Спокойная работа по грамотному ТЗ и своевременная оплата. Буду рад сотрудничать снова.
Очень доволен сотрудничеством - наконец нашел толкового Joomla-специалиста. Все оперативно, а главное качественно!!!
Ответный отзыв