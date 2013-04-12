Обработка, редактирование статьи (интернет-шопинг)

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен12 заявок226 просмотров

Литературная обработка текста, незначительное редактирование. Написание короткого вступления и окончания.

Статья про интернет-шопинг. Нужен автор с "художественным мышлением" :)

12 лет назад
Korsar13
Олег 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Brysnika
Татьяна 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
12 лет назад
$12
1 день
Большое спасибо за приятное сотрудничество! Работа сделана оперативно и качественно.
Интересный заказ! Сотрудничество было в удовольствие) Обращайтесь еще)

Заявки фрилансеров

Brysnika
Татьяна 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
12 лет назад