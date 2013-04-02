Есть распознанные сканы журналов. Всего текста примерно на 1.3 кк знаков. Нужно вручную (!!!) произвести разбивку на статьи по 1500 знаков. В статье должно быть: - подходящее по смыслу название; -тематическая картинка; ...
Редактирование отелей
Редактирование цен, фотографий, описаний, условий бронирования, ...
Пример: http://eastbooking.ua/hotel/novyy_svet_golitsyna
Нужно иметь возможнось звонить по Украине на мобильные
Исполнители только с Украины
Киевстар
Мтс
оплата по отельно
база большая
звоните мне на тел для обсуждения сотрудничества
Заявки фрилансеров
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