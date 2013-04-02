Редактирование отелей

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Закрыт7 заявок418 просмотров

Редактирование цен, фотографий, описаний, условий бронирования, ...

Пример: http://eastbooking.ua/hotel/novyy_svet_golitsyna

Нужно иметь возможнось звонить по Украине на мобильные

Исполнители только с Украины

Киевстар

Мтс

оплата по отельно

база большая

звоните мне на тел для обсуждения сотрудничества

12 лет назад
George28
45 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров