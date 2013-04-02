нужен редактор по текстам о здоровье постоянная работа грамотный рус. язык статьи в среднем 8-9к знаков от вас: сумма которую вы хотели бы получать за месяц работы время ...
Разбивка сканов на статьи
Есть распознанные сканы журналов. Всего текста примерно на 1.3 кк знаков. Нужно вручную (!!!) произвести разбивку на статьи по 1500 знаков.
В статье должно быть:
- подходящее по смыслу название;
-тематическая картинка;
- два-три абзаца;
- логичное начало и окончание статьи.
Желаемую стоимость выполнения такой разбивки указывайте в заявках.
Выбранный исполнитель
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