Разбивка сканов на статьи

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт18 заявок407 просмотров

Есть распознанные сканы журналов. Всего текста примерно на 1.3 кк знаков. Нужно вручную (!!!) произвести разбивку на статьи по 1500 знаков.

В статье должно быть:

- подходящее по смыслу название;

-тематическая картинка;

- два-три абзаца;

- логичное начало и окончание статьи.

Желаемую стоимость выполнения такой разбивки указывайте в заявках.

12 лет назад
disdain
36 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Slower
Богдан 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад
$100
7 дней
На следующий день исполнитель закрыл отправку ему личных сообщений на данном ресурсе, а так же удалил из скайпа. Итог сотрудничества: данный фрилансер мошенническим способом украл у меня контент и больше на веблансе не появляется.

Заявки фрилансеров

Slower
Богдан 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад