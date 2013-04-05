Нужен редактор

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт46 заявок747 просмотров

нужен редактор по текстам о здоровье

постоянная работа

грамотный рус. язык

статьи в среднем 8-9к знаков

от вас:

сумма которую вы хотели бы получать за месяц работы

время которые вы готовы уделять на проверку и редактирование текстов

сколько статей вы готовы проверять в день

ваши контакты email, skype, icq

12 лет назад
sergeypolik
Сергей 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
10 дней назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров