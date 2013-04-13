Написать промо текст, основываясь на тезисах.

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен11 заявок333 просмотра

Написать текст для раздела "О проекте", а так же для главной страницы сайта основываясь на тезисах в прикрепленном файле.

Тезисы можно сокращать - убирать на ваше усмотрение. Можно добавлять что-то свое. В любом порядке. Главное чтобы получился хороший читабельный текст передающий суть.

Главная задача написать понятный (для людей!) с кратким описанием проекта.

Текст для главной ~ 500 символов.

Текст о проекте ~ 1500 символов.

12 лет назад
mnzi-web
Алексей 
41 год
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

ChrissLom
Кристина 
31 год
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
12 лет назад
$1
1 день
Очень хороший исполнитель. Написала все очень быстро, хорошо и недорого
Грамотное ТЗ, своевременная оплата, хорошее отношение к исполнителю. Приятно работать!

Заявки фрилансеров

ChrissLom
Кристина 
31 год
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
12 лет назад