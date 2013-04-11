Нужно сделать перевод аудио в текст.

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен29 заявок326 просмотров

Нужно сделать перевод 40 минут аудио в текст.

12 лет назад
SVasilij
Василий 
46 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
3 отзыва

Выбранный исполнитель

witch28
30 лет
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
12 лет назад
$1
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

witch28
30 лет
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
12 лет назад