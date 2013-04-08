Сделать подробный рубрикатор для базы данных Excel

Сделать подробный рубрикатор для базы данных и заполнить ее.

Есть база данных предприятий в Excel. В базе около 70 000 строк. Но категории в этой базе не очень детальные.

Допустим есть категория Транспорт, в ней категория 2уровня Транспортные услуги и в них категория 3 уровня Транспортные услуги, логистика и в этой категории порядка 1000 компаний. Но нет разделения кто занимается международными перевозками, перевозками лесовозами, тентами, контейнеровозами и т.д. Т.е. получается, что если я отправлю запрос во все эти компании с категории 3 уровня, на предмет доставки химии в автоцистерне с города А в город Б, то этот запрос получат все 1000 компаний. В 10 компаний запрос попадет в тему, а другим 990 компаниями попадет, как СПАМ. Поэтому и надо детализировать базу данных.

Допустим будет главная рубрика «Транспортные перевозки. Логистика» в ней Международные перевозки, Перевозки по России и т.д. И допустим в международных перевозках подкатегории:

Экспедиторы

Перевозка термотрейлером

Перевозка тентом

Насыпные перевозки

Перевозки легкового транспорта

Лесовоз и т.д.

Категорий в глубину должно быть не более 3. Т.е. Главная категория – Категория 2 уровня и Категория 3 уровня.

В итоге надо создать подробный рубрикатор по всем видам деятельности и заполнить его использую готовую базу данных в Excel.

К работе надо подойти ответственно, чтобы пользователю было понятно в какую категорию надо зайти, допустим, чтобы найти фирмы, которые занимаются ремонтом коробки передач.

По этому примеру детального рубрикатора в скором будущем надо будет сделать несколько региональных баз данных.