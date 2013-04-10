Два документа переделать в один с двумя колонками

Приветствую!

Есть два документа - договор на украинском и его перевод на английский язык.

Нужно два документа слить в один, но с двумя колонками, - как в прикрепленном примере.

Форматирование результирующего документа должно быть тоже как в примере.

Предлагайте сроки и стоимость.