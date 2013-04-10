Два документа переделать в один с двумя колонками

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Завершен9 заявок298 просмотров

Приветствую!

Есть два документа - договор на украинском и его перевод на английский язык.

Нужно два документа слить в один, но с двумя колонками, - как в прикрепленном примере.

Форматирование результирующего документа должно быть тоже как в примере.

Предлагайте сроки и стоимость.

12 лет назад
dtx
42 года
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Anna_B
Анна 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
месяц назад
12 лет назад
$10
1 день
Аккуратная работа, спасибо!
Александр - приятный и понимающий заказчик. Спасибо за работу!

Заявки фрилансеров

Anna_B
Анна 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
месяц назад
12 лет назад
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Редактирование и Корректура