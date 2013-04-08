Редактор сайта детских товаров

есть сайт, ежедневно приходят остатки и новые товары!

Необходимо добавлять описания( в админке будет указан источник), добавлять характеристики, делать рекламные компании под новый товар в директе/адвордсе с подбором ключей( часть работы делают уже роботы - нужно будет проверять работу)

При хорошей и качественной работе, будет возможность повышения( + отвечать на звонки и прочее)