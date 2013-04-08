Приветствую! Есть два документа - договор на украинском и его перевод на английский язык. Нужно два документа слить в один, но с двумя колонками, - как в прикрепленном примере. Форматирование ...
Редактор сайта детских товаров
есть сайт, ежедневно приходят остатки и новые товары!
Необходимо добавлять описания( в админке будет указан источник), добавлять характеристики, делать рекламные компании под новый товар в директе/адвордсе с подбором ключей( часть работы делают уже роботы - нужно будет проверять работу)
При хорошей и качественной работе, будет возможность повышения( + отвечать на звонки и прочее)
Заявки фрилансеров
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