Транскрибация аудио

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен6 заявок245 просмотров

Требуется перевести аудиофайл в текст. Длина файла - 30 мин., из них текста примерно 27 минут. Оплата в Яндекс Деньги. Срок - до 23 по Мск. Жду предложений.

12 лет назад
Nadi
51 год
18 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

MaksLi
Максим 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад
$1
1 день
Спасибо Максиму - задание было выполнено очень качественно, аккуратно и гораздо раньше срока. Буду знать, к кому в следующий раз обращаться)
Очень приятно было сотрудничать. Четкость в постановке задания и оперативная оплата.

Заявки фрилансеров

MaksLi
Максим 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад