Доработка сайта. Верстка 2-х страниц из psd.

Добрый день! Имеется скрипт регистрации пользователей. УРЛ в приложении. Скрипт то работает то нет. Нужно отловить и устранить ошибку. Или же скрипт просто переписать. Он простой совсем. Просто импорт данных в БД Mysql. Нужно чтобы работал железно. Пжл сразу указывайте ...