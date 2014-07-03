Каталог товаров с корзиной (под Wordpress)

Валерий взялся за проект в понедельник (заявленный срок 3-5 дней). Обещал показать в среду первые результаты. Начиная со среды просто исчез, игнорировал сообщения в скайпе и в личку на веблансере. Ни в среду, ни в четверг, ни в пятницу, ни в субботу на связь так не вышел, что и привело к расторжению договора. Качество работы - 0 (не сделано вообще ничего), Соблюдение сроков - 0 (сорвал сроки сдачи проекта), Коммуникация - 0 (пропал на третий день и не отвечал на сообщения в личку, хотя был в сервисе). Резюме - безответственный болтун. Не рекомендую к сотрудничеству.