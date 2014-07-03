Каталог товаров с корзиной (под Wordpress)

Есть посадочная страница и страница спасибо за заказ. Обе страницы сверстаны. Нужно связать эти две страницы так: 1. чтоб при удачном заполнении формы и оформлении заказа происходил редирект на страницу спасибо. 2. чтоб на почту отправлялись данные ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется организовать каталог товаров на сайте под управлением Wordpress, с корзиной, но без модулей оплаты и доставки. Детально в приложении.
UPD. Прикрепил ТЗ, о котором шла речь и которое отсутствовало изначально.
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