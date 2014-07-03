Каталог товаров с корзиной (под Wordpress)

Веб-программированиеЗавершен7 заявок255 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется организовать каталог товаров на сайте под управлением Wordpress, с корзиной, но без модулей оплаты и доставки. Детально в приложении.

UPD. Прикрепил ТЗ, о котором шла речь и которое отсутствовало изначально.

WordPress
10 лет назад
Zigfrid-N
Павел 
49 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранные исполнители
Alex27021993
Александр 
30 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад
$10
4 дня
Очень качественная работа! Александр учел все пожелания и сроков придерживался. Сотрудничеством очень доволен, рекомендую!
Заказчик в полном объеме оплатил работу + премию за быструю работу. Сотрудничеством доволен. Рекомендую к работе!
valera_92
Валерий 
31 годУкраина
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$175
4 дня
Валерий взялся за проект в понедельник (заявленный срок 3-5 дней). Обещал показать в среду первые результаты. Начиная со среды просто исчез, игнорировал сообщения в скайпе и в личку на веблансере. Ни в среду, ни в четверг, ни в пятницу, ни в субботу на связь так не вышел, что и привело к расторжению договора. Качество работы - 0 (не сделано вообще ничего), Соблюдение сроков - 0 (сорвал сроки сдачи проекта), Коммуникация - 0 (пропал на третий день и не отвечал на сообщения в личку, хотя был в сервисе). Резюме - безответственный болтун. Не рекомендую к сотрудничеству.