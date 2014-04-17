Javascript программист

$2500
Веб-программированиеЗакрыт6 заявок269 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Студия Web-инноваций специализирующаяся на разработке сложных и высоконагруженных интернет приложений открывает вакансию Javascript программиста на удаленную работу.

Необходимые навыки:

- отличное знание чистого JavaScript;

- отличное знание JSON, AJAX;

- опыт работы на аналогичной должности более 3 лет;

- уверенные знания кросс-браузерного и кросс-платформенного web-программирования;

- владение HTML 5, DOM, DHTML, CSS3;

- знание одного из популярных фреймворков

Плюсом будет:

- знания о средах выполнения JavaScript и узких местах производительности кода;

- понимание AST, постфиксного/префиксного обхода

- понимание работы парсера (лексического, синтаксического, семантического анализатора), интерпретатора и компилятора

- умение работать с системами контроля версиями git/svn;

- базовое знание python / PHP

Мы предлагаем:

- полная занятость, свободный график;

- испытательный срок 2- 4 недели;

- радушный коллектив;

- оплачиваемый отпуск и больничный;

Заработная плата — 2000$ испытательный срок 2600$ на постоянной основе

Javascript
10 лет назад
Dana_0
Дана 
43 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад