На full-time на удаленную работу требуется программист для разработки прикладного ПО под Windows. Мы ждём от вас: - Знание наиболее распространённых паттернов проектирования. Навыки рефакторинга и работы с большими объёмами кода. Желательно иметь представление о ...
- Системное программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $2500
Студия Web-инноваций специализирующаяся на разработке сложных и высоконагруженных интернет приложений открывает вакансию Javascript программиста на удаленную работу. Необходимые навыки: - отличное знание чистого JavaScript; - отличное знание JSON, AJAX; - опыт работы на аналогичной должности более 3 лет; - уверенные ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт10 лет назад
- $2500
Срочно требуется Javascript разработчик на удаленную работу. Требования: 1. Умение разбираться в чужом коде 2. Знание HTML\CSS\Ajax\ 3. Отличное знание чистого JavaScript 4. Опыт написания кроссбраузерного кода; 5. Знание DOM и отличий браузеров 6. Понимание AST, постфиксного/префиксного обхода 7. Понимание работы парсера (лексического, ...Закрыт10 лет назад
- $5000
Нужен системный программист под андроид на удаленную работу. Нам не требуется "еще один" разработчик под java. Нужен человек со следующим опытом: 1. Хорошее понимание linux. Права, архитектура системы. Знание ядра - бонус. Слова типа "ptrace", "chroot", "gdb", ...Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $2500
Требуется java специалист на удаленную работу на полную занятость для разработки системы анализа байт-кода.; Основные требования: - Понимание байт-кода и механизмов его генерации компилятором Java; - Знание спецификации JVM; - Опыт профилирования и оптимизации кода; Будет плюсом: - Опыт инструментации байт-кода; - ...Системное программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $1500
Требуется Software Test Engineer на полную занятость на удаленную работу. Требования: * Обязателен опыт в тестировании ПО от 1 года и более * Хорошие знания теории тестирования, понимание процесса разработки ПО и метадологий тестирования * Крепкий опыт составления тест ...Тестирование ПО2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $2200
В связи с расширением штата на удаленную работу требуется PHP разработчик (не студент). Требования: * отличное знание PHP5 + ZendFramework ( или аналог ) * хорошее знание MySQL ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $2500
Требуется java специалист на удаленную работу на полную занятость для разработки системы анализа байт-кода.; Основные требования: - Понимание байт-кода и механизмов его генерации компилятором Java; - Знание спецификации JVM; - Опыт профилирования и оптимизации кода; Будет плюсом: - Опыт инструментации байт-кода; - ...Системное программированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
- $1800
В связи с расширением штата на удаленную работу требуется PHP разработчик (не студент). Требования: * отличное знание PHP5 + ZendFramework ( или аналог ) * хорошее знание MySQL ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт10 лет назад
- $2700
Требуется JS-разработчик. Успешный кандидат должен испытывать: 1. Жгучую ненависть к спагетти-коду 2. Аллергию к нечистоплотному, по версии JSLint, коду 3. Расизм к непокрытому тестами коду В хобби успешного кандидата должны входить: 1. Изучение новых фреймворков 2. Создание своих фреймворков, дополняющих существующие 3. Применение ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $1800
Требуется админ на полную занятость на удаленную работу. Зарплата 1500$ на старт, 1800$ по факту окончания испытательного срока (3 мес). Самое главное: - голова на плечах - руки из правильного места - умение оперативно обучаться ...Системное администрирование10 заявокЗакрыт11 лет назад
- $2500
Требуется специалист по java/flash Требования: - хороший уровень программирования java (только SE, никаких серверных разработок) - хороший уровень на flash (action script 3) - уверенное знание спецификаций JVM/AVM, т.е. - формат файлов, умение читать и понимать байткод, умение ...Системное программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $2000
Нужен хороший javascript-разработчик, который может спокойно читать любой код и при надобности его деобфусцировать. Также сможет писать небольшие кроссбраузерные javascript фреймворки. Требования: 1. Умение разбираться в чужом коде; 2. Знание HTML, CSS, Ajax; 3. Отличное знание JavaScript; ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
- $2500
Требуется JS разработчик для защиты скриптов компании от кражи Обязательные требования: 1. Упорство, умение разбираться в чужом коде; 2. Знание HTML\JavaScript, умение писать код как from scratch так и с помощью библиотек; 3. Опыт написания кроссбраузерного кода; ...Закрыт11 лет назад
- $2500
Нужен хороший javascript-разработчик, который может спокойно читать любой код и при надобности его разобфусцировать. Также сможет писать небольшие кроссбраузерные javascript фреймворки. Требования: 1. Упорство, умение разбираться в чужом коде 2. Знание HTML, CSS, Ajax. 3. Отличное знание ...Закрыт11 лет назад
- $2500
Нужен хороший javascript-разработчик, который может спокойно читать любой код и при надобности его разобфусцировать. Также сможет писать небольшие кроссбраузерные javascript фреймворки. Требования: 1. Упорство, умение разбираться в чужом коде 2. Знание HTML, CSS, Ajax. 3. Отличное знание ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $2500
Срочно требуется Javascript специалист для защиты исходного кода от кражи Обязательные требования: 1. Упорство, умение разбираться в чужом коде 2. Знание HTML\CSS\Ajax\ 3. Отличное знание чистого JavaScript 4. Опыт написания кроссбраузерного кода 5. Знание DOM, в частности ...Закрыт11 лет назад
- $2000
Требуется JS-реверсер для анализа сторонних библиотек Обязательные требования: 1. Упорство, умение разбираться в чужом коде 2. Знание HTML\CSS\Ajax\JavaScript 3. Опыт написания кроссбраузерного кода 4. Знание DOM, в частности events, и отличий браузеров 5. Знание python ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $50
Требуются переводы на следующие языки: – норвежский – голландский Требования: - отличное знание как минимум одного из перечисленных выше языков; - опытный пользователь ПК и Интернет; - творческий подход; - грамотность, внимательность, ответственность; Условия ...Переводы4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуются переводы на следующие языки: - норвежский - голландский - английский Требования: - отличное знание как минимум одного из перечисленных выше языков; - опытный пользователь ПК и Интернет; - творческий подход; - грамотность, внимательность, ответственность; Условия - удаленная работа; - сдельная ...Переводы22 заявкиЗакрыт11 лет назад