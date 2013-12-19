Java специалист

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт2 заявки213 просмотров

Требуется java специалист на удаленную работу на полную занятость для разработки системы анализа байт-кода.;

Основные требования:

- Понимание байт-кода и механизмов его генерации компилятором Java;

- Знание спецификации JVM;

- Опыт профилирования и оптимизации кода;

Будет плюсом:

- Опыт инструментации байт-кода;

- Опыт работы с bcel/ javassist;

- Опыт разработки и поддержки билд скриптов с использованием Ant.

- Поверхностные знания Python.

Заработная плата 2500$

JavaPython
11 лет назад
Dana_0
Дана 
44 года
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад

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