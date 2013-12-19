Требуется написание SOCKS5-сервера под Windows на языке С. Реализация должна соответствовать стандартам RFC 1928 и RFC 1929. Будет достаточно одного способа авторизации. Код должен быть уникальным, а не взятым с ...
Java специалист
Требуется java специалист на удаленную работу на полную занятость для разработки системы анализа байт-кода.;
Основные требования:
- Понимание байт-кода и механизмов его генерации компилятором Java;
- Знание спецификации JVM;
- Опыт профилирования и оптимизации кода;
Будет плюсом:
- Опыт инструментации байт-кода;
- Опыт работы с bcel/ javassist;
- Опыт разработки и поддержки билд скриптов с использованием Ant.
- Поверхностные знания Python.
Заработная плата 2500$
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $300Системное программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $20
Доброго времени, Нужна утилитка на Delphi7, утилитка запускается из автозапуска винды, и прорисовывает прямо в угол экрана картинку логотип (картинка bmp или другие). Рисоваться должно прямо в буфер экрана (без каких либо ...Системное программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Есть csv файл Задание - сделать программу для его обработки Обработка тут http://pic.bubuzon.ru/clip5793667_81Kb.png Укажите пожалуйста - на чем сделаете программу - вашу цену. Файлы большие, по 10 ...Системное программирование7 заявокЗакрыт11 лет назад
- $20
Функия на C# (msvc 2008), которая сможет сделать скриншот главной страницы любого сайта. Функия должна так же работать и для внутренней страницы.Системное программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $50
Здравствуйте. У нас есть макрос. Нужно внести улучшения. Что бы протестировать макрос нужно 1. Открыть файл с макросом "Auto Tour" 2. Указать файл Wett.xls 3. Понять как ...Системное программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Нужно добавить несколько фич в админку ejabberd на эрланге. https://github.com/processone/ejabberd-contrib/tree/master/mod_admin_extra https://github.com/chadillac/ejabberd-easy_clusterСистемное программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
Написать программу на C++ для смены стартовой страницы во всех браузерах: Google Chrome, FireFox, Opera, Internet Explorer, Яндекс.Браузер, Mail.ru Браузер, Chromium ...Системное программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Установка скрипта для реферального хвоста для 3 ЛПСистемное программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $100
Нужен разработчик на C# с опытом работы, аккуратным кодом, который мог бы выделять 10-15 часов в неделю на работу.Системное программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $20
C# Реализовать функцию экспорта в xls либо xlxs формат. На входе: ArrayList. Последний столбец массива - код цвета, которым необходимо выделить строку. Первую строку нужно выделить жирным. Пример выходного файла, смотрите ...Системное программирование7 заявокЗакрыт11 лет назад