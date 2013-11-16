Написание SOCKS5-сервера на С

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт3 заявки227 просмотров

Требуется написание SOCKS5-сервера под Windows на языке С.

Реализация должна соответствовать стандартам RFC 1928 и RFC 1929.

Будет достаточно одного способа авторизации.

Код должен быть уникальным, а не взятым с открытых источников.

Требования: хорошее владение язком Си, детальное комментирование кода.

P.S. Возможно потребуется ваша помощь в разъяснении некоторых моментов в коде.

11 лет назад
Steadfast
36 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

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