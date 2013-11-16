Нужно добавить несколько фич в админку ejabberd на эрланге. https://github.com/processone/ejabberd-contrib/tree/master/mod_admin_extra https://github.com/chadillac/ejabberd-easy_cluster
Excel макрос
Здравствуйте. У нас есть макрос.
Нужно внести улучшения.
Что бы протестировать макрос нужно
1. Открыть файл с макросом "Auto Tour"
2. Указать файл Wett.xls
3. Понять как работает.
Что нужно:
Идея заключается в следующем. Наша фирма складывает в коробки некоторый материал. На котором с верху наклеен Номер сорта и общее количество этого материала. *(как раз макрос и обрабатывает таблицу и подготавливает эти наклейки к печати, которые будут людьми наклеены на коробки) Будем этот материал условно называть Пакеты.
Человек который работает с этим макросом знает сколько помешается пакетов в 1 коробку, он предварительно вводит значение перед загрузкой файла*(колонка A-10). При фасовки материала по коробкам у группы людей которые этим занимаются обычно нету времени правильно расфасовывать пакеты в коробки и вместо запланированных 3х коробок*(макрос считает на основе выбранной конфигурации максимальное число пакетов в коробке) они используют 4 и даже 5 коробок*(совсем не экономно). Нужно им помочь. Моя идея заключается в том, что бы внести в макрос дополнительные символы. Например: Солнышко, рыбки и другие. Если человек будет видеть одинаковые символы *(например 2 солнца) то он автоматически будет знать, что они будут сложены в общую коробку. (см. файл wett_bei.xls) Там 4 листа, на 2,3,4 я показал саму идею. Сами символы должны отображаться в правом верхнем углу, возле общего количества пакетов.
После этого, нужно:
1. Создать файл korzina.xls
2. В него поместить названия городов. *(макрос их обрабатывает, я скажу при личной переписке откуда их брать)
3. Как только макросом воспользуются рабочие в файле Korzina.xml должно обновится количество коробок которых считает сам макрос, город и актуальная дата.
4. И так все время по кругу должны появляться новые данные.
Сроки до понедельника.
От меня: Оплата, отзыв, бонус в виде WMZ и доп. робота.
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