Написать программу на C++ для смены стартовой страницы во всех браузерах: Google Chrome, FireFox, Opera, Internet Explorer, Яндекс.Браузер, Mail.ru Браузер, Chromium ...
Задача для Erlang программиста
Нужно добавить несколько фич в админку ejabberd на эрланге.
https://github.com/processone/ejabberd-contrib/tree/master/mod_admin_extra
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