Задача для Erlang программиста

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
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Нужно добавить несколько фич в админку ejabberd на эрланге.

https://github.com/processone/ejabberd-contrib/tree/master/mod_admin_extra

https://github.com/chadillac/ejabberd-easy_cluster

11 лет назад
stufently
Роман 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров