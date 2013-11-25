Обработка csv на каком либо языке

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Закрыт7 заявок271 просмотр

Есть csv файл

Задание - сделать программу для его обработки

Обработка тут http://pic.bubuzon.ru/clip5793667_81Kb.png

Укажите пожалуйста

- на чем сделаете программу

- вашу цену.

Файлы большие, по 10 мегабайт.

Спасибо!

11 лет назад
qazaq1
Егор 
44 года
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 отзывов

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Нет заявок фрилансеров