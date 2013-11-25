Обработка csv на каком либо языке

Нужно на C# (обязательно для msvc 2008) сделать функцию, которая по имеющемуся тексту html-стираницы сформирует отчет вот в таком виде: http://www.rooletka.ru/Report/Page?hash=48f87382a582a7ac348c6c19f6e919b5&pageId=0a46bafbb6d5ed502db6a781849654f7 Всего 30 параметров страницы, которые нужно извлечь из html и проанализировать. В результате ...