C# Сделать скриншот главной страницы сайта

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт1 заявка225 просмотров

Функия на C# (msvc 2008), которая сможет сделать скриншот главной страницы любого сайта. Функия должна так же работать и для внутренней страницы.

11 лет назад
andrush
40 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров