Требуется написание SOCKS5-сервера под Windows на языке С. Реализация должна соответствовать стандартам RFC 1928 и RFC 1929. Будет достаточно одного способа авторизации. Код должен быть уникальным, а не взятым с ...
C# Сделать скриншот главной страницы сайта
Функия на C# (msvc 2008), которая сможет сделать скриншот главной страницы любого сайта. Функия должна так же работать и для внутренней страницы.
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