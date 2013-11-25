Доброго времени,

Нужна утилитка на Delphi7, утилитка запускается из автозапуска винды, и прорисовывает прямо в угол экрана картинку логотип (картинка bmp или другие).

Рисоваться должно прямо в буфер экрана (без каких либо окон).

Логотип прорисовывается в угол экрана и поверх всех окон, но чтобы не закрывать менюшки, может быть полупрозрачным (уровень прозрачности должен регулироваться). Если с прозрачностью оч сложно то возможно обойдемся.

Логотип отображается в разных углах экрана в зависимости от времени суток.

Размер приблизительно 1:10 от размера экрана.

Стабильная работа на W-XP, W7.

до 20$

удачи