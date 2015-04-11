Разработка прикладного ПО под Windows.

На full-time на удаленную работу требуется программист для разработки прикладного ПО под Windows.

Мы ждём от вас:

- Знание наиболее распространённых паттернов проектирования. Навыки рефакторинга и работы с большими объёмами кода. Желательно иметь представление о методологии профессиональной разработки ПО.

- Хорошее знание С++. Знать стандарт наизусть не обязательно, нужно понимание проблем, возникающих при использовании этого языка и типовых способов их решения. Наиболее распространённые грабли и пути не наступить на них. Непринуждённое владение STL, эрудированность в boost.

- Если при этом знаете то же самое про С, это большой плюс.

- Понимание прикладной user-mode архитектуры Windows. Вы должны представлять, что скрывается за словами "процесс", "поток", что такое виртуальная память, что такое PEB, TEB и как устроен формат PE и т.д.

- COM - как минимум знать на уровне того, зачем это вообще надо и что такое IUnknown. Ещё более желательно иметь опыт использования.

- Базовые знания x86 ассемблера, хотя бы на уровне "всё понимаю, а сказать не могу".

- Знание питона является большим плюсом.

- Энтузиазм, желание в процессе работы узнать ещё больше о всём вышеперечисленном.