Есть приставка Kartina Micro HD для просмотра каналов Kartina ТВ через интернет (www.kartina.tv/shop_conte..., есть прошивка для неё. Есть приставка DUNE HD 102 и прошиввка для неё (dune-hd.com/firmware/tv10... точнее это одна и та же приставка. ...
Разработка прикладного ПО под Windows.
На full-time на удаленную работу требуется программист для разработки прикладного ПО под Windows.
Мы ждём от вас:
- Знание наиболее распространённых паттернов проектирования. Навыки рефакторинга и работы с большими объёмами кода. Желательно иметь представление о методологии профессиональной разработки ПО.
- Хорошее знание С++. Знать стандарт наизусть не обязательно, нужно понимание проблем, возникающих при использовании этого языка и типовых способов их решения. Наиболее распространённые грабли и пути не наступить на них. Непринуждённое владение STL, эрудированность в boost.
- Если при этом знаете то же самое про С, это большой плюс.
- Понимание прикладной user-mode архитектуры Windows. Вы должны представлять, что скрывается за словами "процесс", "поток", что такое виртуальная память, что такое PEB, TEB и как устроен формат PE и т.д.
- COM - как минимум знать на уровне того, зачем это вообще надо и что такое IUnknown. Ещё более желательно иметь опыт использования.
- Базовые знания x86 ассемблера, хотя бы на уровне "всё понимаю, а сказать не могу".
- Знание питона является большим плюсом.
- Энтузиазм, желание в процессе работы узнать ещё больше о всём вышеперечисленном.
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