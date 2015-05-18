Служба (процесс) фонового апдейта. C++ (Win XP и выше)

  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Завершен7 заявок285 просмотров

Краткое описание:

Нужна служба или процесс, которая при запуске будет сканировать жёсткий диск находить папки с игрой (индикатор того что это нужная папка - наличие в ней определённого набора файлов - по названию) и класть в них требуемые файлы, с заменой уже имеющихся.

Требуемый функционал:

При запуске установщика (установщик собирается inno setup'ом) устанавливается служба (или процесс). Процесс регулярно обновляет нужные файлы внутри определенных (найденных) папок.

1.1 файлы которые кладутся в папку с игры должны скачиваться извне (с определенного url);

1.2 должен быть какой-то способ задавать (и изменять не меняя программу) какие файлы должны скачиваться программой (например конфиг, расположенный удаленно, в котором указываются нужные файлы, адреса откуда их брать, куда класть и какие атрибуты проставить);

1.3 скачанные файлы должны иметь атрибуты который заданы в конфиге программы ( системный, скрытый, только для чтения. )

1.4 служба (процесс) должна работать не заметно для пользователя (не жрать CPU или память более 30%, не появлялись окна с ошибками и так далее);

1.5 Программа должна работать как из под Администратора, так и из под обычного пользователя, при этом не должно быть окон UAC и т.п.;

Более детальный функционал обсуждается индивидуально с исполнителем.

Описание работы:

После установки служба или процесс сканирует жёсткий диск пользователя на наличие папок с игрой. Обращается к конфигу (который расположен на фтп), и смотрит что нужно скачать в эти папки. В найденные папки скачиваются требуемые файлы.

Плюшки:

Уже имеется библиотека, которая полностью выполняет данный функционал (п 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5), работает так же из под inno setup и т.п., с одной лишь разницей, что она работает только в момент запуска установочного пакета, выполняет свою функцию и исчезает на всегда. Нужно сделать так, чтобы при запуске установочного пакета эта "библиотека" оставалась у пользователя в виде службы или процесса, и делала это регулярно.

Библиотека написана на c++. Исходник готов продемонстрировать реальному исполнителю.

Заключение:

Если простыми словами описать, то это апйдетер игры, который самостоятельно находит её на компьютере и обновляет с определенным интервалом игру (при загрузке ОС, с интервалом либо при запуске игры)

Программа будет использоваться только на ОС Windows (Win XP и всё что старше)

Оплата за результат.

Предоставление открытого исходного кода готовой программы обязателен.

Жду ваших предложений. Готов обсуждать, договариваться.

10 лет назад
sliak
50 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

_andreyDev_
Андрей 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад
$120
7 дней
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_andreyDev_
Андрей 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад

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