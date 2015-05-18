Заказ № 6359 Курсовой по локальным вычислительным сетям Тип: Курсовой проект Тема: Планирование мультисервисной сети организации. Тип: беспроводные локальные вычислительные сети. Сеть на 120 компов и на стандарте wifi 802.11g ...
Служба (процесс) фонового апдейта. C++ (Win XP и выше)
Краткое описание:
Нужна служба или процесс, которая при запуске будет сканировать жёсткий диск находить папки с игрой (индикатор того что это нужная папка - наличие в ней определённого набора файлов - по названию) и класть в них требуемые файлы, с заменой уже имеющихся.
Требуемый функционал:
При запуске установщика (установщик собирается inno setup'ом) устанавливается служба (или процесс). Процесс регулярно обновляет нужные файлы внутри определенных (найденных) папок.
1.1 файлы которые кладутся в папку с игры должны скачиваться извне (с определенного url);
1.2 должен быть какой-то способ задавать (и изменять не меняя программу) какие файлы должны скачиваться программой (например конфиг, расположенный удаленно, в котором указываются нужные файлы, адреса откуда их брать, куда класть и какие атрибуты проставить);
1.3 скачанные файлы должны иметь атрибуты который заданы в конфиге программы ( системный, скрытый, только для чтения. )
1.4 служба (процесс) должна работать не заметно для пользователя (не жрать CPU или память более 30%, не появлялись окна с ошибками и так далее);
1.5 Программа должна работать как из под Администратора, так и из под обычного пользователя, при этом не должно быть окон UAC и т.п.;
Более детальный функционал обсуждается индивидуально с исполнителем.
Описание работы:
После установки служба или процесс сканирует жёсткий диск пользователя на наличие папок с игрой. Обращается к конфигу (который расположен на фтп), и смотрит что нужно скачать в эти папки. В найденные папки скачиваются требуемые файлы.
Плюшки:
Уже имеется библиотека, которая полностью выполняет данный функционал (п 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5), работает так же из под inno setup и т.п., с одной лишь разницей, что она работает только в момент запуска установочного пакета, выполняет свою функцию и исчезает на всегда. Нужно сделать так, чтобы при запуске установочного пакета эта "библиотека" оставалась у пользователя в виде службы или процесса, и делала это регулярно.
Библиотека написана на c++. Исходник готов продемонстрировать реальному исполнителю.
Заключение:
Если простыми словами описать, то это апйдетер игры, который самостоятельно находит её на компьютере и обновляет с определенным интервалом игру (при загрузке ОС, с интервалом либо при запуске игры)
Программа будет использоваться только на ОС Windows (Win XP и всё что старше)
Оплата за результат.
Предоставление открытого исходного кода готовой программы обязателен.
Жду ваших предложений. Готов обсуждать, договариваться.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Системное программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $300
При разработке модуля фильтрования траффика возникла необходимость понять как работает с данными браузер Chrome. А именно определить в chrome.dll какие функции используются для приема и отправки данных из\на сервер. Дело в том что в случае ...Закрыт10 лет назад
В уже настроенный астериск нужно внести изменения 1 аккаунт + 7 (495)ххххххххх логика – входящие звонки только на внутренний номер 21 если номер не отвечает то на 8хххххххх после 20 -00 и до ...Закрыт10 лет назад
Заказ №6270. Курсовая работа. Ассемблер Дисциплина: МПСС Тема: «РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ШИМ-РЕГУЛИРОВАНИЯ СКОРОСТЬЮ ВРАЩЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА МАЛОЙ МОЩНОСТИ» Срок- до 7.04.15 Дополнительную документацию отправлю откликнувшимсяСистемное программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $30
Мне нужно использовать ssh тунель в качестве proxy на планшете ipad. Нужен наиболее удобный и простой способ, возможно существуют какие-то приложения в appstore, с которыми нужно знать как обращаться. В крайнем случае есть вариант настраивать ...Закрыт10 лет назад
Требуется сильный питон - программист, для внедрения нового функционала в серверную часть сервиса предоставления интернета.Закрыт10 лет назад
Требуется установка и настройка V-Tiger 6.1 связать c Asterisk настроить права для пользователей в CRM. также интересует дальнейшая доработка и поддержка Vtiger 6.1.Системное программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Необходимо реализовать программу на с++ по поиску в словаре и выдачи информации из него несколькими методами.Системное программирование5 заявокЗакрыт10 лет назад
Заказ №6265. Разработка обучающей программы Дисциплина: Информатика и информационные технологии. Тема Программирование "разработка конкретной обучающей программы" до 5.04.15 Требования к оформлению - http://tubethe.com/watch/taMBGyVcmDk/shablon-vkr-sga-kak-pravilno-oformit-diplomnuyu-rabotu.html Дополнительную документацию отправлю откликнувшимся.Системное программирование5 заявокЗакрыт10 лет назад