Необходимо реализовать программу на с++ по поиску в словаре и выдачи информации из него несколькими методами.
V-Tiger + Asterisk
Требуется установка и настройка V-Tiger 6.1
связать c Asterisk
настроить права для пользователей в CRM.
также интересует дальнейшая доработка и поддержка Vtiger 6.1.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системное программирование5 заявокЗакрыт10 лет назад
Заказ №6265. Разработка обучающей программы Дисциплина: Информатика и информационные технологии. Тема Программирование "разработка конкретной обучающей программы" до 5.04.15 Требования к оформлению - http://tubethe.com/watch/taMBGyVcmDk/shablon-vkr-sga-kak-pravilno-oformit-diplomnuyu-rabotu.html Дополнительную документацию отправлю откликнувшимся.Системное программирование5 заявокЗакрыт10 лет назад
Заказ №6256(Н). Курсовая по информационным технологиям. Курсовая работа и доклад с презентацией к ней. Тема: «Проектирование информационной системы учета книг в библиотеке». Дополнительную документацию отправлю откликнувшимся.Системное программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Заказ №6252. Практикум по информационным системам Тип работы__ Практикум по дисциплине____ Предмет___Корпоративные информационные системы___ 5 заданий__________________ Срок написания______20.04.15_____________ Дополнительную документацию отправлю откликнувшимся.Системное программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Заказ №6243. Написать программу С# Предмет: Информатика и информационные технологии Текст программы есть, нужно доработать. Дополнительную документацию отправлю откликнувшимся.Системное программирование10 заявокЗакрыт10 лет назад
Заказ №6240. Диплом бакалавра по информационным системам и технологиям тема Информационная система на предприятии страниц 50-80 Есть план. Нужен текст программы. Дополнительную документацию отправлю откликнувшимся.Системное программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Нужен человек, который сможет писать скрипты для Human Emulator.Системное программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Доброго времени суток, ПО под ОС Win 7-64; и главный сервер ОС win 2008 r2 server Без портфолио не писать, просьба не тратить свое и мое время. От ...Системное программирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Что необходимо реализовать. Клиент проставляет количество товара в листе (прайс) Нажимает кнопку, сформировать заказ. После нажатия на листе (заказ) скидываются позиции с количеством.Системное программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $20
Необходимо готовое приложение на C# (взаимодействие с базой данных) переделать на клиент-серверное приложение. Предложить вариант - что будет сервером, что - клиентом.Системное программирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад