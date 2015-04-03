V-Tiger + Asterisk

  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт1 заявка139 просмотров

Требуется установка и настройка V-Tiger 6.1

связать c Asterisk

настроить права для пользователей в CRM.

также интересует дальнейшая доработка и поддержка Vtiger 6.1.

Asterisk
10 лет назад
rvach
49 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров