Курсовая по информационным технологиям.

  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
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Заказ №6256(Н). Курсовая по информационным технологиям.

Курсовая работа и доклад с презентацией к ней.

Тема: «Проектирование информационной системы учета книг в библиотеке».

Дополнительную документацию отправлю откликнувшимся.

10 лет назад
workbest
44 года
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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