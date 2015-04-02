Добрый день! Нужно написать приложение для фильтрации SYN-Аттак с использованием фреймворка прямого доступа к адаптеру именуемого NetMap (см http://habrahabr.ru/post/183832/).
Написание скриптов для Human Emulator
Нужен человек, который сможет писать скрипты для Human Emulator.
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