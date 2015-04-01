Клиент-серверное приложение на основе готового приложения

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт4 заявки212 просмотров

Необходимо готовое приложение на C# (взаимодействие с базой данных) переделать на клиент-серверное приложение. Предложить вариант - что будет сервером, что - клиентом.

10 лет назад
kniazik
43 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров